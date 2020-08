Il tempo dei rimpianti e delle riflessioni sulla stagione terminata appartiene ormai al passato e la società lo ha fatto lanciando un segnale per il futuro, prima ai microfoni con il presidente Sticchi Damiani e poi con i fatti,, dunque con ampi poteri dalla prima squadra al settore giovanile.L’ingaggio di Corvino, soprattutto in Serie B,, campionato che sicuramente va stretto all’ex direttore sportivo della Fiorentina per il suo curriculum,. Corvino ha sposatopiuttosto che di un ridimensionamento, che può avvenire dopo una retrocessione, avendo delle basi solide da cui ripartire nonché dall’esperienza maturata dopo una stagione in Serie A ottenuta con il doppio salto di categoria. Seppur si tratti di un progetto ambiziosocome puntualizzato dal dirigente leccese, ma piuttosto di gettare delle basi per essere davvero pronti a restare in Serie A quanto più a lungo possibile in caso di promozione. Per fare ciò, importante serbatoio per società che non possono spendere cifre esorbitanti e che possono diventare punti fermi della squadra senza dover fare campagne acquisti costose o imbottire la rosa di prestiti.La retrocessione rischiava di far perdere pezzi da novanta al Lecce, in primis Liverani, artefice della cavalcata dei giallorossi verso la Serie A e di quel sogno spezzato nell’ultima giornata. Il tecnico romano avrebbe raggiunto l’intesa con Corvino suin una calda e difficile estate di agosto. Dunque, se la retrocessione poteva preoccupare per addii dolorosi,. Al contrario,che giustamente sono finiti sotto i riflettori in Serie A:, protagonisti di questi ultimi due anni che hanno composto lo zoccolo duro della squadra nonché di proprietà dei giallorossi che ora perderanno anche quelli in prestito e dunque dovranno ripartire dal proprio organico e dagli acquisti mirati. Dunque,. Questo non sarà sinonimo di frenesia o di fallimento ma di una programmazione minuziosa per creare una base solida e duratura per tornare in modo stabile in Serie A.