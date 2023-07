Il Lecce ha il dopo Baroni rispettando le indiscrezioni che vedevano Roberto D’Aversa in pole, mentre l’ormai ex allenatore sarà avversario dei giallorossi alla guida del Verona. Il tecnico nativo di Stoccarda arriva dalla deludente esperienza con la Sampdoria, sostituito durante la stagione da Stankovic che comunque ha avuto la stessa media punti del predecessore. Tuttavia,Propriofacendo le fortune (anche sue) di Gervinho messo nelle migliori condizioni. Infatti, dopo la prima stagione in A chiusa al quattordicesimo posto, è quella seguente (2019-20)Infatti, D’Aversa, che quindi verrà confermato, e il modo di giocare del neotecnico. Mentre in fase difensiva diventa un 4-5-1 con cui gli esterni aiutano il centrocampo, in fase d’attacco punta a un veloce contropiede proprio grazie allache possa servire gli inserimenti: basti vedere l’importanza e i numeri delle punte che hanno giocato sotto la sua guida tecnica come Calaiò (in B) e Cornelius. L'attaccante, quindi, deve essere servito dagli esterni che il Lecce ha ben dimostrato di possedere con. Da notare, inoltre, come i centrocampisti allenati da D’Aversa abbiano raggiunto ognuno una manciata di gol proprio in virtù dell’attenzione per gli inserimenti in area.In sintesi, dunque, la scelta è ben ponderata sia per ilche serviva per il post Baroni, sia per ladel tecnico e soprattutto ladel suo stile di gioco con la struttura che ha il Lecce.