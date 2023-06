Il Lecce festeggia ladopo essere entrato in un vortice pericoloso che aveva praticamente consumato tutto il vantaggio guadagnato nel periodo pre e post Mondiali. La sfida con il Monza, soprattutto al momento del rigore per i padroni di casa, aveva rassegnato i giallorossi a giocarsi tutto nel match di casa dove già qualche match point era stato sbagliato. Dall’85’ l’inerzia del match cambia fino a rovesciare le sorti del Lecce.Infatti,. Mai cambio fu più azzeccato con l’attaccante di proprietà del Milan che. Dopo 100’ termina la sfida in cui i più si erano rassegnati che quello di Monza non fosse un match point pensando piuttosto alla sfida con il Bologna ma il Lecce, che quest’anno sorprende nuovamente contro le squadre della metà alta della classifica, esce con il bottino pieno da Monza e conIl destino rende protagonisti Falcone e Colombo, sarà un caso ma pone l’accento su. Meno il portiere In quest’ultimo caso, decisivo più in positivo ma che nell’ultimo periodo era stato protagonista anche lui nel periodo nero dei giallorossi come contro il Napoli dove un suo errore è costato un punto d’oro cui si aggiunge qualche incertezza. Alti e bassi per Colombo, spesso oggetto di critiche, perché poco partecipe nelle azioni e avulso del gioco ma, oltre al rigore decisivo per la salvezza,Si chiude dunque con la festa, non più match point, fischi, paure e calcoli ma una stagione e una salvezza acquisita con l’impegno di ogni singolo, anche di alti e bassi, lasciando il timbro su un risultato prima sognato e sperato, poi diventato realtà.