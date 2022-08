La prima occasione di fare tre punti lascia l’amaro in bocca al Lecce nonostante una partita in crescendo contro l’Empoli. Se guardiamo il bicchiere mezzo pienoMentre Strefezza e Banda hanno giocato un match di grande livello, il problema è subentrato nel momento in cui Baroni ha dovuto sostituirli senza avere lo stesso risultato da Di Francesco, Listkowski e Colombo, quest’ultimo entrato per Ceesay. Infatti, nella ripresa il Lecce è stato padrone del campo nonchéNon si potrebbe neanche rimproverare al mister di non aver preservato Banda per il secondo tempo quando calava la freschezza degli avversari, vedendo invece quanto è stato importante nei minuti giocati ed avendo confezionato il gol di Strefezza.Non a caso, le ultime indiscrezioni parlano di diversi giocatori individuati da Corvino: da Verdi a Pjaca sino a Oudin del Bordeaux. Effettivamenteche può dire la sua ma, in situazione come quelle con l’Empoli dove Baroni ha dovuto sostituire entrambi, il Lecce deve poter contare su ricambi di livello in quel ruolo, anche in virtù degli impegni ravvicinati.che con Corini ha dato il meglio proprio da subentrato mentreC’è da dire che nella passata stagione, l’attaccante spagnolo è riuscito a incidere anche nelle poche chances avute ma a sentire, sembrerebbe che Rodriguez sia un separato in casa.che avevano bisogno di uno con le sue caratteristiche per attaccare l’area ma evidentemente Baroni ha altre scelte tecniche e tattiche. Resta il dubbio per cui, però, non sia stato accettato il suo inserimento per uno scambio con Di Francesco, consapevoli della sua poca compatibilità con il progetto tecnico, e di dover tornare sul mercato. Probabilmente l’ultimo colpo di mercato darà ragione a Baroni e Corvino e metterà tutti d’accordo.