Un buon Lecce: poteva essere solo questo il bottino (amaro) della prima giornata con unin un primo tempo equilibrato ma in cui sono emerse le migliori qualità tecniche dei biancocelesti; invece,. L’undici di D’Aversa, infatti, non si è mai lasciato abbattere ed ha continuato a creare occasioni, meno limpide nei primi 45 minuti, più importanti nella ripresa. Infatti,ma spesso limitate a causa dell’assenza di una punta di ruolo in area.La maggiore spinta verso la rete nella ripresa aveva bisogno ancora di più di una scossa e D’Aversa poteva cercarla dalla panchina e lo fa inserendo, nei primi tre cambi,per Dorgu al debutto in Serie A e dopo una decina di minuti ancheper Banda, generoso ma poco concreto.ribaltare la partita in tre minuti. Decisive quindi le intuizioni di D’Aversa che aveva inserito anche, cosa che l’anno scorso spesso si rimproverava in situazioni di svantaggio. Infatti, l’attaccante proveniente dalla Primavera è stato compartecipe nel gol vittoria per la zampata di Di Francesco.Ufficiale l’acquisto del tanto atteso attaccante che sicuramente vestirà la maglia da titolare ma da capire al posto di chi: Strefezza è sempre la luce (nonché capitano) dell’attacco, Almqvist è decisivo e resta da capire se Banda potrà finalmente mostrare pienamente le sue qualità.con cui D’Aversa avrà diverse carte da giocare che possono risultare decisive a gara in corso. Lazio docet.