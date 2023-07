Il mercato del Lecce prosegue tra conferme e ritorni dopo quello di Pongracic, che nella passata stagione era in prestito per poi essere acquistato a titolo definitivo, arriva Lorenzo Venuti.Il giocatore nativo di Montevarchi è stato protagonista in quella stagione praticamente da titolare inamovibile con 32 presenze condite anche da tre gol e altrettanti assist. Praticamente tra i giocatori di quella rosa, con il rientro alla Fiorentina,Dopo queste ultime, il terzino è stato svincolato e Corvino non si è lasciato sfuggire un giocatore tanto duttile quanto esperto avendo giocato anche in campo europeo dopo una lunga gavetta in Serie B (Lecce compreso) per arrivare alle prime presenze in Conference League sotto la guida di Vincenzo Italiano.L’acquisto di Venuti si può leggere. Infatti, i giallorossi si sono potuti permettere aun giocatore di categoria detenendo il cartellino con la possibilità di patrimonializzarlo. Un altro aspetto è chepotendolo alternare con Gendrey, l’anno scorso costretto agli straordinari, garantendo quindi un cambio di qualità. Oltre alla fascia destra, Venuti può giocare anche su quella sinistra permettendo di aiutare Gallo, che sta acquisendo più fiducia ed esperienza, e soprattutto il giovane Dorgu proveniente dalla Primavera campione d’Italia.In attesa di muovere i tasselli dei ruoli principali, il Lecce al momento si è garantitoper irrobustire la rosa con elementi di un certo calibro in modo da gettare le basi per una rosa competitiva e composta dal giusto equilibrio tra giovani ed esperti.