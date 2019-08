E' davvero tutto pronto per il debutto ufficiale del Lecce nella stagione 2019/2020 segnata dal ritorno in Serie A e nello stadio Via del Mare che è stato oggetto di lavori di ammodernamento conclusi in tempi record proprio per permettere di disputare tra le mura amiche la partita di domani con la Salernitana, valida per la Coppa Italia. Seppur si tratti di calcio estivo questa sfida sarà importante innanzitutto per testare l'undici iniziale che scenderà in campo, seppur privo di alcuni effettivi tra infortunati e nuovi arrivati da pochi giorni, ma anche per valutare quelle che potrebbero essere le ultime lacune da colmare dato che il mercato è ancora aperto e, nella settimana che precede il debutto in campionato con l'Inter, potrebbe essere fondamentale per chiudere gli ultimi colpi.



I recenti acquisti dei salentini, ossia Dell'Orco, Rispoli e Farias, potrebbero rappresentare gli ultimi colpi riguardanti i titolari o comunque potrebbero essere un valore aggiunto per la rosa a disposizione di Liverani. L'ex Palermo è sicuramente uno dei terzini destri più forti della Serie B con un'ottima esperienza anche in A, senza dimenticare il suo carisma essendo stato capitano dei rosanero ed uno degli ultimi a mollare nella stagione della retrocessione in cadetteria. Il difensore proveniente dal Sassuolo, invece, era il centrale mancino che tanto aveva chiesto Liverani e che può giocare anche come terzino, quindi si potrebbe rivelare un jolly nel reparto arretrato. Non ha bisogno di tante presentazioni Diego Farias, attaccante che gioca da anni in Serie A e che sicuramente sarà importante sia da titolare che da subentrante per poter schierare un reparto offensivo da Serie A con Lapadula o con La Mantia debuttante nella massima serie.



La sfida di domani potrebbe essere proprio un crocevia per sciogliere i dubbi sull'attacco che schiererà mister Liverani, dato che c'è Falco scalpitante con la maglia numero 10 appena assegnata ma che se la dovrà vedere con la coppia Lapadula - La Mantia già provata nelle amichevoli. Detto ciò, nelle prime uscite ufficiali di solito vengono schierate le formazioni già collaudate, quindi in questo caso sarebbe composta dal fantasista di Pulsano e il bomber della scorsa stagione in B. Il debutto di Lapadula, dall'inizio o nel corso della partita, potrà offrire spunti di discussione a seconda di chi potrebbe sostituire tra i due sopracitati, quindi se agirà accanto alla punta pesante o come punta più mobile. L'assenza di Mancosu però potrebbe stravolgere queste riflessioni in quanto il numero 10 agirebbe da trequartista alle spalle proprio di Lapadula e La Mantia.



Essendo ancora aperto il calciomercato, questa partita potrebbe quindi offrire nuovi scenari ai giallorossi che sarebbero alla ricerca della punta di rango internazionale o comunque di esperienza e quindi la sfida di domani rappresenta in tal senso l'ago della bilancia per eventuali nuovi acquisti. Bisogna valutare la necessità di avere un attaccante di peso con più esperienza di La Mantia, qualora non dovesse convincere il suo approccio con la Serie A, oppure nel caso Lapadula risulti meno adeguato a ricoprire quel ruolo giocandosi bensì il posto da seconda punta. Diverso ancora è il discorso su Farias il quale non è un attaccante di peso ma preferisce agire da appoggio alla punta.



Dunque domani il Lecce cercherà sicuramente delle certezze sul campo da chi ha a disposizione in questo momento, ma ciò non esclude che dal post partita l'attenzione si sposti sul mercato.