Ad infiammare il sabato leccese è più il mercato che la seconda partita dei giallorossi per dare continuità all’ottima prestazione vista con l’Inter e con la speranza di ottenere qualche punto in una trasferta ostica come quella di Reggio Emilia con il Sassuolo.mentre nell’intervista prepartita, il presidente Sticchi Damiani conferma che il difensore del Wolfsburg, Pongracic, arriverà alla corte di Baroni nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche.L’accostamento di Umtiti al Lecce ha portato tanta sorpresa quanto entusiasmo per la piazza giallorossa che chiedeva a grande voce rinforzi in difesa cui era seguita la risposta di Corvino nella conferenza stampa della scorsa settimana, che ora estrae il coniglio dal cilindro con una trattativa che ha avuto una forte risonanza mediatica. IIl difensore è ai margini con i blaugrana in seguito a guai fisici e diatribe con l’attuale club che gli aveva rinnovato il contratto sino al 2026 per non perderlo a parametro zero ma il Lecce è pronto a puntarci e il rilancio di un giocatore di questa caratura può permettere ai salentini di fare un importante salto. Il mercato è fatto di occasioni e Samuel Umtiti (se confermato) in prestito con ingaggio pagato dal Barcellona è molto di più., a cui aggiungere anche alcune presenze nella nazionale croata. A quel punto il Lecce avrebbe un reparto arretrato completo numericamente permettendo a Umtiti di riprendere la forma e a Pongracic di ambientarsi, con la possibilità di avere una coppia di difensori di livello internazionale.Dopo che il mercato è stato al centro del sabato calcistico, si è passati al campo dove il Lecce, in quel di Reggio Emilia,Contro il Sassuolo, infatti, non è mancata la personalità già vista con l’Inter che ha permesso di sorprendere i neroverdi soprattutto nell’approccio della partita.nel primo tempo l’azione è molto elaborata con il solito Strefezza ad ispirare e Ceesay che, lanciato in profondità o nella costruzione della manovra, cerca di rendersi pericoloso, mentre nella ripresa la squadra ha puntato su una verticalizzazione veloce per sorprendere la difesa avversaria.come accaduto a Banda che, su una verticalizzazione, all’interno dell’area tocca troppe volte il pallone per trascinarselo fuori anziché tirare dopo uno o due tocchi avendo davanti lo specchio della porta, oppure ancora nell’aggredire gli ultimi metri sui cross dei terzini e degli esterni. Ciò che resta, quindi, è sicuramente la prestazione mai rinunciataria e poca sofferta in difesa dato che i giallorossi si sono arresi davanti al gol della domenica (e per ora del campionato) di Domenico Berardi, un giocatore superiore rispetto ai ventidue in campo.