Se Abraham ha avuto qualche incubo da sabato notte sarà stato per aver rivisto le immagini di Falcone che gli sbarra la porta in almeno tre circostanze, cui si aggiunge la prima della partita su El Shaarawy. L’estremo difensore del Lecce, tra l'altro, ha la Roma nel destino essendo nativo e tifoso della capitale ed è addirittura comparso in un film di Carlo Verdone, noto tifoso giallorosso. Questa volta, però,Estetica ed efficacia, si può riassumere così l’attuale stagione del numero uno del Lecce che ha vissuto la Serie A nell’ombra ingombrante di Audero alla Sampdoria dopo una stagione da titolare in B al Cosenza.in rapporto con i tiri verso la sua porta. I clean sheet sono solo tre ma non bisogna dimenticare che i giallorossi hanno una media di un gol subito a partita, numeri decisamente migliori rispetto a due stagioni fa quando le reti subite furono quasi il doppio.Numeri e meriti condivisi con la difesa e tutta la fase difensiva organizzata da Baroni che comunque ha un’impostazione diversa da quella di Liverani all’epoca. Infatti,(se si conta la Juventus alla nona) con 25 reti con l’Empoli che segue a 28.Con l’ultima prestazione di Falcone, si può notare come in quasi ogni giornata il Lecce trovida Strefezza a Baschirotto che lasciano il segno a Cremona, alle prestazioni di Umtiti e Hjulmand sino alla crescita delle prestazioni di Di Francesco, così come Colombo prima della pausa per i Mondiali. Dunque, Baroni può contare spesso su uno o più elementi della rosa che possono risultare decisivi nel corso della partita.Merita una menzione quanto detto dall’allenatore portoghese che ha criticato il manto erboso del Via del Mare, evidentemente a trovare una giustificazione della mancata vittoria. Premettendo che del terreno di gioco di Lecce non pare essersi lamentato mai qualcuno,Evidentemente non va giù che il Lecce stia fermando nel suo caloroso stadio (con un ottimo manto erboso) tante big facendo perdere punti importanti alle prime della classe.