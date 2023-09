“Il Lecce ha conquistato sette punti in queste prime tre giornate di Serie A, record per i salentini nella competizione dopo le prime tre partite disputate in una singola stagione nel massimo campionato”. E’ con questa pillola statistica (firmata Opta) che i giallorossi chiudono le prime tre giornate conLa squadra di D’Aversa ha ben figurato con tutte, uscendo anche indenne contro formazioni certamente superiori e inserendosi tra le big del campionato. Tre giornate dicono ancora poco ma chepuò rendere orgoglioso l’ambiente per il lavoro svolto da società, staff e giocatori.Dopo il gol con la Fiorentina, ancora una zuccata del nuovo numero nove e bomber a risultare decisivo: con i viola per il pareggio, contro i granataUn ottimo biglietto da visita per chi avrà sulle spalle il compito di segnare tanto e soprattutto reti decisive ma il colpo firmato Pantaleo Corvino sta rispettando le attese. L’attaccante serbo però non è stato l’unico, merita una menzione prima degli altrima sembra non gli stia pesando minimamente. L’ex Aberdeen, infatti, è meno appariscente del danese ma tanto concreto sia in fase di costruzione che di interdizione, facendosi trovare in ogni zona del centrocampo. Sempre nello stesso reparto,e sta diventando un punto fermo per D’Aversa. A completare il terzetto troviamocome dimostra anche la promozione a titolare contro la Salernitana.Non per forza le sorprese arrivano dai colpi di mercato chiusi in questa sessione di mercato ma anche dalla scorsa: su tutti Lameck Banda, ala funambolica che, peccando in concretezza sotto porta e nell’assist decisivo. In queste tre giornatee dimostrando che può essere l’uomo in più in un percorso di crescita iniziato l’anno scorso. Come Banda ciò potrà accadere per tanti altri e, essendo praticamente tutti giocatori di proprietà del Lecce, la rosa potrà avere giovani che potranno affinare le proprie qualità e crescere nel tempo.