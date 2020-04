Il calcio giocato ci aveva lasciati con la doppia e sonora sconfitta contro Roma e Atalanta ma con qualche pensiero positivo. Il mercato di riparazione è servito soprattutto pernonostante i risultati non così negativi (è stato praticamente fuori dalla zona rossa per gran parte del campionato) ma che avevano lasciato più di qualche perplessità sia perché il reparto non dava apporto difensivo sia perché non sempre era in grado di costruire azioni.alla banda di Liverani in primis dal punto di vista del gioco, che richiede qualità individuale, che dei risultati anche quando la giornata non sembrava proprio a favore dei giallorossi, come ad esempio contro la Spal.– Nel periodo di massima emergenza sia di uomini da schierare che di risultati, il Lecce ha potuto contare sull’apporto di Deiola, centrocampista del Cagliari, che sembrava dovesse arrivare insieme al compagno rossoblu Ionita. Il classe ’95, che spesso sono mancati in mezzo al campo, dando respiro alla manovra paziente ma qualitativa richiesta da Liverani.dettata dall’esperienza nella massima serie nonché in una squadra come il Cagliari che può contare su giocatori esperti. Il Lecce era in contatto con il Cagliari sin dalla sessione estiva per portare Ionita nel Salento– Rispetto alle prestazioni di Saponara si poteva restare sorpresi, forse più che altro perché non si vedeva in campo da molto tempo,. Per la formazione di Liverani,esteticamente bello anche se non sufficiente contro l’Atalanta. Tuttavia, ciò ha dimostrato come ai giallorossi mancava un altro fantasista che potesse accendere la luce soprattutto in assenza di Falco o quando la giornata è storta per molti compagni. Il giocatore di proprietà della Fiorentinae chissà che non venga rispettato l’accordo verbale tra i viola e il Lecce per una sua permanenza nella prossima stagione. Tutto ciò, comunque, dipenderebbe anche dalla salvezza o meno dei giallorossi.– La vittoria contro il Torino resta una delle migliori partite disputate dal Lecce così come una vetrina dei nuovi acquisti di gennaio in cui non mancò lo zampino di Barak, centrocampista dell’Udinese, in prestito ai giallorossi. Il giocatore della Repubblica Ceca ha fin da subito messo in mostra. Anche lui, ovviamente nell’ipotesi di un Lecce salvo, potrebbe confermarsi in giallorosso visti i suoi rapporti difficili con l’Udinese, motivi alla base della sua cessione temporanea. In caso di ripresa del campionato, dunque,