L'ultima stagione di Serie B è stata macchiata dai problemi economici di alcune società e dalle relative conseguenze giudiziarie che hanno portato la disputa del campionato a 19 squadre e le penalizzazioni. Ancor più stravolgente è stato il finale di stagione con il fallimento di due società di grande tradizione sia in A che nella cadetteria come Palermo e Foggia. Situazioni così negative però permettono di evidenziare modelli societari che nel corso del tempo, con un'oculata programmazione, hanno potuto ottenere importanti risultati sia in campo che fuori.



INIZIO E PROGRAMMAZIONE - Il Lecce, dell'era Sticchi Damiani, quindi dal 2015 quando ha rilevato la società e dal 2017 quando è stato nominato presidente, ha visto una progressiva crescita dapprima dal punto di vista economico, cercando di pareggiare il bilancio, per poi ottenere gli ambiti risultati sportivi dopo la retrocessione in Lega Pro. Gli anni bui trascorsi in quel campionato sono stati affrontati con audacia e passione da un presidente amato dall'ambiente, capace di creare un gruppo dirigente che abbia permesso di programmare e perseguire gli obiettivi di carattere sportivo ed economico. Nonostante le diffidenze su alcuni allenatori che sono passati in Salento e altrettanti giocatori, la società è rimasta sempre fredda nelle decisioni: dalla forte contestazione nei confronti di Padalino si è arrivati alla certezza di Fabio Liverani, arrivato a stagione iniziata in Lega Pro e capace del doppio salto fino alla Serie A.



MARCHIO E STADIO - Dietro a tutti questi risultati sportivi ci sono importanti mosse economiche e di immagine che hanno permesso di rafforzare la società come la creazione di un proprio marchio per il vestiario che ha aumentato gli introiti e avvicinato ancor di più i tifosi. Nel corso di questi anni sono stati effettuati anche i lavori di adeguamento allo stadio sia per la Serie B che per la nuova stagione in Serie A. A tal proposito è notizia di questa settimana l'iscrizione nella massima Serie senza l'indicazione di uno stadio di riserva; infatti la società, finita l'ultima stagione, si è fatta carico dei lavori necessari per poter disputare al "Via del Mare" le partite del prossimo campionato, facendo fronte anche ai problemi burocratici con il Comune.



RISULTATI SPORTIVI - Nell'ambito strettamente sportivo bisogna evidenziare l'ottimo lavoro del DS Mauro Meluso e del suo staff che ha costruito una rosa fatta di giocatori con importanti caratteristiche tecniche e talenti emergenti coadiuvati da altri più esperti, diventando nel corso della stagione una certezza anzichè una sorpresa. L'importante restyling della squadra rispetto a quella che ha disputato la Lega Pro poteva spaventare in tanti ma la continuità, l'entusiasmo e la spensieratezza nonchè il grande apporto di Liverani hanno prevalso sulla paura della "vertigini" e di proiettarsi alla scalata verso la promozione. Il modello societario del Lecce visto in questi ultimi anni, con la giusta programmazione, sicuramente trasmetterà fiducia per la grande sfida in Serie A.