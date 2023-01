Arriva a sei giornate l’imbattibilità del Lecce che non si fa superare neanche dal Milan campione d’Italia in carica, anzi i giallorossi hanno anche da recriminare visto il doppio vantaggio ma, a guardare la classifica, il bicchiere mezzo pieno dice che il distacco dalla zona rossa è importante e soprattutto la prestazione che confermano le ultime uscite.La carica dei 28 mila dello stadio leccese ha visto uscire i propri beniamini, con le sole Inter e Juventus (di cui entrambe con il minimo vantaggio) a riuscirci. Ad inizio stagione si ricorderà bene la mancanza di vittorie in casa, dove si costruisce gran parte della salvezza (tanto che la prima gioia stagionale è arrivata fuori casa), ma la squadra di Baroni ha reagito alla grande dopo la sconfitta con i bianconeri che, più per la prestazione che per il risultato, sembrava avesse fatto toccare il fondo (e la pazienza) alla tifoseria. La svolta arriva con. Dunque,A leggere il risultato senza aver visto la partita, qualunque tifoso avrebbe tirato un sospiro di sollievo e avrebbe firmato per un pari contro il Milan che arrivava al Via del Mare per riscattare una settimana negativa e con l’obiettivo di inseguire il Napoli in fuga., tra l’altro la prima volta che la squadra di Baroni chiudeva il primo tempo con un doppio vantaggio. Le due reti sono state frutto diNon a caso la prima rete arriva su ingenuità avversaria con l’entusiasmante Di Francesco dell’ultimo periodo che ne approfitta e serve l'assist, senza dimenticare le occasioni avute prima del raddoppio di Baschirotto che se avessero portato ad. Il dispendio fisico si è visto nella ripresa ma il Milan comunque ha trovato i gol sulle uniche sbavature dei giallorossi, non certo per un attacco asfissiante con ripetute occasioni,(come il cross basso di Gallo su cui bastava sfiorare il pallone) con la possibilità di una grande vittoria. In conclusione,. Lecce sorridi, puoi guardare la zona rossa dall’alto.