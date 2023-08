È tempo di calcio giocato ma con un occhio sul mercato soprattutto per il Lecce che, dopo aver sistemato la porta con il ritorno di Falcone a titolo definitivo, attende un attaccante. I giallorossi sono in fase di stallo per il nuovo numero nove perché, così che il gambiano è da intendersi come l’attaccante (anche l’unico al momento) titolare o comunque a piena disposizione di D’Aversa.Infatti, il giocatore figurama è difficile pensare che sia arruolabile dall’inizio avendo giocato solo un quarto d’ora nell’amichevole di Cadice. Tra l’altro, dopo l’addio di Colombo che ha suddiviso il bottino di reti con Ceesay nella scorsa stagione, anchein prestito all’Ascoli dopo aver giocato (anche bene) da titolare le prime amichevoli. L’addio dello spagnolo ha portato lo, che potrebbe essere riconfermato, ma appare difficile che sia la scelta per la stagione.Dopo il quasi addio e la fine delle trattative,che, per quanto impazza sui social, non ha gradito il dietrofront dell’attaccante. Si sa che il mercato è fatto di colpi di scena e finchè non c’è una firma non si può parlare di formale addio e quindi il gambiano dovrà confermare le cose buone della passata stagione e soprattutto farsi valere nel duello di sana competizione con la prossima punta giallorossa.Ancora non è dato saperlo ma il tempo stringe e per ora il valzer di punte in Italia non è passato dal Salento, in attesa di uno dei colpi sottotraccia di Corvino.A sbloccare la situazione potrebbe essere lache è ufficiosamente allo Sporting Lisbona per la cifra record di ricavo in favore dei giallorossi di circa 19 milioni di euro. Nonostante ciò, il Responsabile dell'area tecnica ha già affermato che, la quale sarebbe comunque auspicabile con due punte come avvenuto nella passata stagione.