“Il nostro obiettivo è arrivare all’ultima giornata per giocarci quello che sarebbe un miracolo”. Esattamente un anno fa Liverani pronunciava questa frase per commentare il calendario appena sorteggiato. Dopo quella affermazione, probabilmenteGuardando la classifica e gli incontri precedenti restano i rimpianti per non aver fatto qualche punto in più nelle partite più abbordabili ma non è questo il tempo dei rimpianti, anzi la speranza è quella di non averne domenica sera.Se il destino sembrava girare dalla parte sbagliata quando Mancosu ha sbagliato due rigori consecutivi, proprio lui che non ne aveva fallito neanche uno in questa Serie A,, passati in vantaggio su un altro errore difensivo, questa volta in marcatura su corner. Fino a quel momento i giallorossi stavano disputando una partita a ritmi bassi senza alcun arrembaggio ma sicuramente con più attenzione rispetto alla trasferta di Bologna.. Gli infortuni di Calderoni (l’ennesimo) e Mancosu sembrano indirizzare quel destino verso l'ennesima giornata stortachiudendo l’Udinese nella sua trequarti ma le occasioni e gli sbocchi per provarci sono pochi. La continua applicazione della filosofia di Liverani facendoquando il cronometro segnava il minuto ottantuno. Per una grande gioia arriva però anche una nota stonata perché l’autore del gol esce per infortunio con la speranza che possa tornare in campo domenica contro il ParmaDomenica il Leccedovendo giocare contro un Parma che non lotta per nulla ma che è sicuramente più frizzante fisicamente nonché tecnicamenteche è nella stessa situazione degli emiliani sia per la classifica ma anche per quanto riguarda il tasso tecnico e la condizione atletica. Il Lecce, da parte sua, deve vincere costringendo i rossoblu a fare altrettanto ma ora ci si chiedeInoltre, nel Verona militano oltre a Miguel Veloso, ex centrocampista del Grifone, altri in prestito dal club di Preziosi.