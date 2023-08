Il debutto ufficiale del Lecce nella nuova stagione è stato vittorioso contro il Como seppure conProprio gli errori in area della prima uscita al Via del Mare coincidono con l’addio di Ceesay, che va in Arabia, comportando la necessità di un attaccante centrale. Ruolo che, come si è potuto vedere, difficilmente può ricoprire Strefezza per garantire un importante numero di gol, anche se nella passata stagione è stato lui il capocannoniere della squadra ma dal suo ruolo naturale.Riguardo le impressioni del campo non si può non partire dai due giocatori che hanno confezionato il gol vittoria: il terzino sinistro Dorgu e l'ala offensiva Almqvist. Il primo, campione d’Italia con la Primavera e ormaima si è fatto ipnotizzare da Semper; dopo l’infortunio di Gallo, potrebbe debuttare in Serie A dall’inizio contro la Lazio ed eventualmente nelle successive partite. Il secondo ad impressionare è statoin un’occasione precedente con un tiro a giro su cui il portiere si è dovuto impegnare.per concludere e proprio con il sinistro ha siglato la rete. Quanto fatto vedere dai due protagonisti è in parte ciò che sta cercando di far fruttare il lavoro di D’Aversa che vuole mettere, così come accaduto a Banda in più occasioni, con leche aumentano il numero di giocatori in area.Sembra ormai un ritornello nelle ultime settimane ma dopo la, confermate anche dallo stesso D’Aversa, impongono al Lecce la ricerca di almeno un attaccante in vista della prima uscita in campionato con la Lazio.(ben consapevoli della temporaneità della collocazione) anche se le incursioni degli esterni e dei centrocampisti in area possono trovare sbocchi proprio con le giocate del numero ventisette. Contro il Como era l’unica soluzione plausibile ma ora è il momento di avere i nuovi attaccanti alla corte di D’Aversa.