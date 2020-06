Trascorrono più di tre mesi dall’ultimo incontro e il Lecce si ripresenta in campocontro Roma e Atalanta. A destare maggiore preoccupazione sono ora anche le parole di Liverani sulla condizione della squadra.Le parole del mister giallorosso nel post-partitasulla mancanza di condizione della squadra quando afferma che “in troppi hanno staccato mentalmente e fisicamente”. È palese che la squadra non sia brillante così come il fatto che ci siano troppi assenti che pesano sulle scelte di Liveraniquando piuttosto bisognerebbe essere compatti e lavorare in silenzio.e recuperare la condizione fisica e mentale per il tour de force che attende i giallorossi. Le assenze sicuramente stanno pesando, così come accaduto durante la stagione, e a maggior ragione adesso che anche chi è a disposizione non è in forma. Liverani deve riprendere in mano la squadra sotto l’aspetto mentale, oltre che fisico, perché. Può mancare la condizione atletica ma dopo aver riagguantato il match era il momento di compattarsi e stringere i denti e se ciò non avviene la colpa non è solo del giocatore che ha trascorso il lockdown sul "divano".Non è nulla di nuovo per ciò che riguarda il reparto arretrato che comunque non è l’unico colpevole poiché. Anche ieri si è evidenziato come la squadra sia troppo fragile nel subire gli attacchi avversari:Emblematici sono stati i gol: nel primo Castillejo e Bonaventura sono liberi uno accanto all’altro in piena area di rigore con i centrali difensivi che restano a guardare. Si può notare come Lucioni e Meccariello guardano solo il pallone senza tener conto di chi si inserisce in area ed infatti conclude in rete. La stessa staticità difensiva si è potuta notare sul gol del nuovo vantaggio rossonero quando, sulla respinta di Gabriel, nessuno è andato ad anticipare Bonaventura che scatta prima della difesa schierata ma ferma. Durante il match, in particolare Rispoli che ha dovuto fare i conti con le sovrapposizioni di Theo Hernandez oltre a dover fare le diagonali, quando invece sarebbe servito che un centrocampista o un attaccante scalasse in supporto ai difensori. Sarà un problema fisico o meno ma