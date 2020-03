L’emergenza Coronavirus ormai ha convolto e soprattuttoTra le tante decisioni prese nelle ultime settimane resta ancor di più strana quella dial Via del Mare per la partita del primo marzo scorso. In quei giorni la Lombardia era già in emergenza e tutt’ora sembra incomprensibile. La società giallorossa, con il presidente Sticchi Damiani in prima linea, ha fatto sentire la sua voce ma purtroppo non è competente in queste decisioni rinviando il tutto alla Lega e all’Osservatorio. Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che: ultimo caso proprio per la partita all’Olimpico di Roma quando l’Osservatorio aveva limitato la trasferta ai soli tifosi della provincia di Lecce in possesso della tessera del tifoso.Dovuta premessa: la salute viene prima di ogni cosa e soprattutto di uno sport, però siamo qui per commentare il mondo del pallone e sicuramente una questione come quella di decidere come e quando debba terminare il campionato di Serie A merita un giudizio. Le proposte di annullare il campionato e quindi non assegnare lo scudetto stabilendo le squadre qualificate in Europa e le retrocesse o ancora disputare i play off e i play out meritano dei commenti.. L’augurio è che il destino delle squadre, soprattutto in zona retrocessione, derivi comunque dai risultati del campo e non da come è in questo momento la classifica. Questo discorso non lo facciamo perché ora il Lecce sarebbe retrocesso ma perché basta guardare la classifica per rendersi conto di quantoper evitare il terzultimo posto in classifica. Tra l’altroe dovrebbero disputare il ritorno a fine aprile,. Nella speranza che l’emergenza possa rientrare il prima possibile e che solo in seguito a ciò si possa tornare in campo,, a maggior ragione se l’Europeo dovesse essere rinviato dando spazio alla conclusione dei campionati nazionali.