Occorrevano due settimane per smaltire la rabbia, più che la delusione, per il finale contro il Milan nonostante nel mezzo vi siano state ulteriori scorie con le dichiarazioni di Rocchi, il quale ha ribadito la correttezza della scelta di Abisso, e le squalifiche di presidente e dirigenti del Lecce. Con il passare dei giorni, il clima si è distesocome nella passata stagione anche se era più serrato.La trasferta di Verona saràil quale qualche mese fa perse il match casalingo contro i gialloblu mettendo a rischio la salvezza poi ottenuta a Monza.ma lasciano molti segnali di un potenziale che possono portare alla salvezza, soprattutto con le prestazioni viste contro Roma e Milan.infatti, gli approcci nelle ultime sfide non sono stati quelli di una squadra in cerca di riscatto e spinta dalla rabbia agonistica ma piuttosto dai correttivi dalla panchina che comunque hanno portato i loro frutti.Infatti, il fattore panchina contraddistingue il Lecce che. Chi ha lasciato il segno in questi casi è statoche poteva chiudere la rimonta ben prima dell’urlo strozzato in gola nel finale. Le letture di D’Aversa hanno quindi smosso i giallorossi nella ripresa mettendo in evidenza anchefunzionale ad un pressing asfissiante. Proprio lo spagnolo potrebbe essere premiato a Verona al posto di Kaba che vive i match di luci ed ombre, mentre Piccoli e Sansone potrebbero (ri)accendere gli eventuali blackout giallorossi a partita in corso.