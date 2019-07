Il primo appuntamento della nuova Serie A 2019/2020 è stato il sorteggio dei calendari, tappa sicuramente attesa dai tifosi leccesi per l'approccio con il ritorno nel massimo campionato italiano. L'entusiasmo che ha accompagnato questo appuntamento si potrebbe essere affievolito quando lo schermo ha mostrato che il debutto dei giallorossi sarà a San Siro contro l'Inter dell'ex Antonio Conte. Se da una parte questa poteva sembrare una preoccupazione, dall'altra invece può essere una motivazione in più per fare risultato in una sfida suggestiva, non solo per l'avversario ma anche per chi siede sulla panchina nerazzurra: Antonio Conte infatti è originario proprio di Lecce ed è la squadra dove ha mosso i suoi primi passi da calciatore, però è molto atteso dai tifosi salentini perchè non hanno un gran ricordo di lui e per questo motivo prevarrà un sentimento di rivalsa che spingerà ancor di più la squadra.



Le prime giornate di campionato del Lecce rischiano di essere molto difficili dovendo affrontare le trasferte di Milano con i nerazzurri e di Torino (alla terza giornata) con i granata, ma il debutto al Via del Mare potrebbe essere una boccata d'ossigeno dovendo affrontare l'Hella Verona, neopromossa insieme ai giallorossi anche se ai play-off. Non si potrebbe parlare già di scontro salvezza essendo la seconda partita di campionato ma sicuramente i 3 punti sarebbero importanti proprio in vista delle partite ravvicinate con squadre di livello superiore. Dopo la terza giornata a Torino, il ritorno al Via del Mare vedrà un altro big match per il derby del Sud con il Napoli, quindi un'altra sfida difficile ma con la spinta dello stadio il Lecce cercherà di conquistare punti importanti. Incontrare fin da subito squadre di questo livello a settembre potrebbe avere risvolti anche positivi poichè effettuano una preparazione atletica per poter essere in forma nella seconda parte del campionato, ossia in un periodo clou sia per la Serie A sia per le coppe europee se dovessero essere ancora in corsa.



Nella fase centrale del campionato invece ci sarà maggiore equilibrio nell'alternanza tra big match e avversari di pari livello: dopo aver affrontato Atalanta e Milan fuori casa e i campioni d'Italia della Juventus al Via del Mare, che i giallorossi sono pronti a mettere in difficoltà, seguiranno sfide più alla portata con Sampdoria e soprattutto Sassuolo in casa.



La vera opportunità per il Lecce sarà nelle ultime giornate quando avrà una serie di veri e propri scontri diretti per la salvezza che nel girone di ritorno rappresenteranno delle finali. Nelle ultime quattro giornate i giallorossi sfideranno il Genoa in trasferta, che è da sempre un campo ostico per chiunque, ma nella giornata successiva andrà in scena in Salento quel Lecce-Brescia che evoca ancora dolci ricordi della passata stagione quando i salentini hanno battuto le rondinelle ed hanno dato una svolta per la promozione diretta in Serie A. Non deve preoccupare il fatto che la terzultima e la penultima giornata saranno in trasferta poichè gli scontri diretti per restare nel massimo campionato sono sempre lottati sia che si giochino in casa che fuori. Certamente l'aiuto del pubblico sarà fondamentale in momenti così cruciali ma la motivazione a salvare la categoria prevarrà su ogni paura. Il Lecce chiuderà il campionato davanti al proprio pubblico affrontando il Parma che potrebbe essere coinvolto nella lotta salvezza rendendo così il 24 maggio 2020 una sorta di finale, con la speranza però di arrivare a quella partita con la salvezza già conquistata.