Sesta sconfitta di fila per il Lecce contro il Napoli che potrebbe pesare meno rispetto alle altre sia per la prestazione, che induce all’ottimismo, sia per il ritorno al gol dato una maggiore incisività della squadra che è sembrata a tratti tornata quella del filotto di risultati positivi con il pressing alto e più verticalizzazioni. Le prossime sfide, soprattutto l’imminente contro la Sampdoria, saranno da crocevia della stagione per evitare che la classifica possa complicarsi, nonostante il buon distacco. Per farlo, però, il Lecce ha bisogno di ritrovare le prestazioni di alcune individualità, che aiutano anche il collettivo, tra tutte quelle di Strefezza.Se non dirà tutto sarà sicuramente fondamentale la sfida del Via del Mare dove il Lecce, ferito dalle sei sconfitte consecutive, ha l’occasione di allontanare le speranze delle tre in zona retrocessione. I giallorossi, infatti, sino a qualche giornata fa avevano conservato un vantaggio abbastanza tranquillo sia per il (lento) cammino delle ultime tre sia perché le prestazioni e la media punti della squadra di Baroni portava ad essere tranquilli. Le ultime sconfitte hanno ridotto il divario sino aContro la Doria, dunque, obbligatorio rimettere le cose in chiaro nei confronti di tutto il terzetto e potrà essere l’in un tunnel negativo molto pericoloso. Infine, bisogna ricordare prima di cercare alibi, che laa prescindere dagli errori di taluni giocatori in determinate partite, anche per evitare gli spettri di quel Genoa-Verona che portò alla retrocessione.Un lampo datato 19 febbraio a Bergamo. Da lì si è spenta la luce del Lecce, che ha conosciuto sei sconfitte di cui cinque senza segnare, e di Gabriel Strefezza. Il giocatore italo-brasiliano è il fantasista dei giallorossi che spesso si è caricato la squadra sulle spalle condagli avversari che gli prendevano le misure. Bisogna dire anche che quando ci ha provato non ha trovato così tanto supporto ma con la Sampdoria sarà l’occasione per riprendere in mano la squadra e, chissà, smuovere la casella dei sette gol.