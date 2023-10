Il giudizio sul pari contro l’Udinese poteva cambiare prospettiva in base al risultato del Lecce contro il Torino, una squadra in difficoltà alla pari dei bianconeri contro cui i salentini potevano ottenere ulteriori punti, anche in vista delle prossime giornate molto più ostiche.I granata sono sicuramente superiori sulla carta ma il Lecce poteva ritrovare la vittoria dopo la sconfitta con il Napoli e il pari con il Sassuolo ed infatti l’atteggiamento è stato positivo con una difesa ordinata e il Torino con il possesso senza pungere più di tanto,Manca solo il guizzo decisivo e un po’ di cattiveria sotto porta, come si era detto sia contro il Sassuolo che nella trasferta friulana, ed a farne le spese è stato anche Krstovic.Proprio il serbo non è stato tra i migliori, anzi l’ingresso di Piccoli ha dato un pizzico di pepe all’attacco ma non è stato abbastanza. I cambi di D’Aversa, che hanno rivoluzionato l’attacco dopo poco più di un’ora di partita, confermano la tesi secondo cuiInfatti, i due esterni offensivi per mettersi in luce hanno bisogno di giocare l’uno contro uno ed essere serviti in profondità, cosa che la squadra di Juric ha concesso ben poche volte e quando il Lecce ha avuto la possibilità ha creato occasioni. Tuttavia,(o Sansone ma ipotizziamo che non abbia ancora abbastanza minuti). Sulla scorta di questo si noti come Krstovic abbia sofferta l’assenza di un fraseggio basso e di qualcuno che possa servirlo meglio rispetto al lancio lungo in cui era sistematicamente sovrastato da Buongiorno.Aspetti negativi a parte, bisogna anche considerare che il Lecce ha creato tanto mentre il Torino ha segnato nell’unica occasione avuta, tra l’altro su una svista come accaduto a Udine, e questo deve essere un nuovo punto di partenza per cercare di ottenere quanto immagazzinato sino ad ora.Prima di queste, però, bisogna concentrarsi sulla Coppa Italia per ritrovare l’entusiasmo per non perderlo per strada.