Lasciata alle spalle la festa per la promozione in A,Il lavoro della società e dell’asset tecnico, guidato da Corvino, post retrocessione ha sin da subito puntato ai nuovi elementi fondanti della programmazione:L’impegno è stato ripagato con la vittoria della Serie B e la nuova occasione in A è da cogliere al volo.La più importante base solida da portare nel massimo campionato è rappresentata dalla compagine societaria, che aveva e ha bisogno delleLa prima figura che merita attenzione, che mancava nell’asset societario, è quella dell’Amministratore Delegato che è Sandro Mencucci, un manager che nel calcio vanta 17 anni alla Fiorentina, e che porta con sé conoscenza e carisma. Insieme a lui, entrano nuovi tre soci di spessore sia finanziario che di immagine come il banchiere Boris Collardi, il colosso indonesiano Alvin Sariaatmadja e l’imprenditore Pascal Picci., riversandosi poi sul piano sportivo come accaduto l’ultimo anno in Serie A ma a cui questa volta già “dall’alto” non vogliono e non devono più farsi trovare impreparati. Se accanto alla portata economica, il requisito considerato per l’ingresso dei soci è il legame con il territorio, dunque la disponibilità e l’impegno per questi colori sarà più certo, diversamente dai cattivi esempi di gestione, che purtroppo nel calcio sono ormai frequenti, con società abbandonate al loro destino e l’ingresso in Serie A questa volta potrà essere sicuramente più “rumoroso” e promettente.Parallelamente a quanto avvenuto a livello societario, anche le pedine sul piano sportivo sono state mosse sin da subito con i rinnovi del direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera, nonché della conferma di mister Baroni. Per quanto riguarda la rosa è fondamentale presentarsi in Serie A con la colonna portante della squadra senza imbottirla di prestiti (d’altronde è ciò cui punta la società) in modo da patrimonializzare i propri giocatori e soprattutto i giovani “indovinati” dalla dirigenza. Si pensi all’attacco che ha dominato il campionato cadetto guidato da Coda con Strefezza e Di Mariano che sono di proprietà e sicuramente verranno confermati (al netto di proposte irrinunciabili), così come Hjulmand che è spesso accostato a squadre che giocano stabilmente nel massimo campionato.che, in caso di mancata salvezza lascerebbero solo danni per il bilancio rispetto ad acquisti oculati, che diventano patrimonio della società