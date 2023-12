Due volte in vantaggio e in entrambe ripreso,a cui avrebbe tagliato le gambe e probabilmente il destino dell’ex Baroni giunto alla sfida di lunedì sulla graticola. Le disattenzioni dei giallorossi e l’assalto degli scaligeri hanno costretto la squadra di D’Aversa adInfatti, l’avvio timido di entrambe le squadre, che poche volte erano giunte in area di rigore, faceva pensare ad un match bloccato ma poiIl vantaggio salentino ha praticamente tagliato le gambe ad un Verona già ferito ed in crisi su cui bastava infliggere l’ultimo colpo maIl pareggio prima dell’intervallo, ossia nel peggiore momento dei veronesi,rispetto ad un Lecce impaurito ma a fare la differenza è la prestazione di alcuni singoli che stanno facendo bene che premia Gonzalez, bravo e fortunato a segnare con un tiro da fuori leggermente deviato.A riportare gli scaligeri sui binari dell’entusiasmo è un’altra ingenuità su Djuric, giocatore capace di essere pericoloso esclusivamente di testa che su calcio piazzato non riceve le giuste attenzioni, nonostante si fosse già messo in evidenza per l’unico colpo che è nelle sue corde.Dopo l’Udinese,che, seppure distante, potrebbe ritrovarsi a lottare in classifica come un anno fa quando venne data per spacciata e vinse al Via del Mare. Occasione persa, dunque, per poter muovere la classifica lasciando comunque invariato il distacco ma