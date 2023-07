Con la certezza sul nuovo allenatore individuato in Roberto D’Aversa, il duo Corvino – Trinchera può mettersi all’opera per la costruzione della rosa da consegnare al mister. Prima di questo, infatti, era stato già perfezionato l’, difensore centrale che era già in prestito nella passata stagione ma fermato per quasi tutta la stagione da un grave infortunio. Alla scadenza del diritto di riscatto la dirigenza ha contrattato un nuovo prezzo per l’acquisto definitivo, ossia di circa due milioni di euro.che aveva ben fatto vedere nelle circa dieci partite disputate nella scorsa stagione, proprio prima di far debuttare il francese ex Barcellona. Pongracic, all’età di 25 anni, vantava giàe può quindi rilanciarsi a Lecce proprio come fatto da Umtiti, però con la differenza vantaggiosa che è di proprietà dei giallorossi, i quali potranno valorizzarlo anche economicamente. La sua esperienza sarà importante anche in fatto diinserendosi accanto a giocatori maturati anche in tal senso nell’esperienza in Salento potendo formare una base importante attorno al quale costruire il resto della rosa.Proprio su questo sta lavorando la società per cui si attendono i colpi più importanti, come spesso indicati da Corvino, quali. Nel primo caso vi è la necessità di sostituire Falcone, autore di un grande campionato che lo ha rilanciato per tornare poi alla Sampdoria, con un altro portiere di esperienza. Poi il sostituto di Colombo e quindi l’attaccante da alternare con Ceesay che è anche attenzionato da società estere, motivo per cui sarebbe necessario pensare a come rimpinguare questo ruolo. Da settimane circolano diversi nomi, soprattutto per la porta, ma nessuno con particolare insistenza e Corvino potrebbe sorprendere nuovamente.