Il Lecce esce da Torino con la prima sconfitta stagionale che sicuramente non cancella il grande avvio di stagione ma che comunque è utile per ricordarsi che l’obiettivo prioritario è salvarsi, piuttosto che fare rischiosi voli pindarici.Il Lecce presentato all’Allianz Stadium non è stato timoroso ma, anzi,Sarà stata proprio quest’ultima previsione a rendereAi giallorossi sono mancate le giocate dei singoli, soprattutto di Strefezza e Almqvist che sono andati a sbattere contro i diretti avversari, in talune occasioni anche con qualche dribbling di troppo. Oltre a questo, anche i centrocampisti non hanno dato il loro apporto offensivo, diversamente da quanto si è visto nelle precedenti cinque giornate quado le mezz’ali riempivano gli spazi sulla trequarti ed anche l’area di rigore. A Torino, quindia lottare spalle alla porta contro i tre difensori juventini e, alla fine dei conti, così male non se l’è passata ma purtroppo non ha trovato appoggio da nessun compagno.Osservando la fase difensiva, come si diceva,ed infatti la rete è nata in seguitoil corner da cui nasce il gol non c’era e un tocco di mano in area giallorossa da parte di Rugani. Quindi, se da una parte il Lecce è colpevole di un match non giocato a viso aperto in termini offensivi, dall’altra la Juventus ha trovato l’unico e decisivo gol in seguito a degli episodi. Infine, l’arbitro Giua decide di rovinare anche la prossima partita del Lecce conDunque, il Lecce lascia per strada la prima sconfitta ma senza lasciarsi scalfire anche se la sfida contro il Napoli sarà un nuovo esame per mostrare le proprie abilità offensive (cercando di confermare quelle della retroguardia) contro un’altra squadra big.