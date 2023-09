Con la cessione di Di Francesco, il Lecce non si è fatto prendere alla sprovvista ed è subito ricorso al mercato per garantire a D’Aversa una batteria di ali offensive con Strefezza e Almqvist da una parte e Banda con il, cui si aggiunge il ritorno del “jolly” Oudin schierabile sia nel tridente che a centrocampo.Nicola Sansone non ha bisogno di eccessive presentazioni, basti solo pensare alle. Ala sinistra naturale che può svariare sul fronte dell’attacco, dal trequartista alla punta come “falso nove”, costituisce anche un’importante: infatti, il nativo di Monaco di Baviera,, in partita pari a 24,00 nelle prime tre uscite stagionali. Ora il fronte offensivo di D’Aversa può vantare il giustoche possono essere guidati da chi conosce bene la categoria ed anche le diverse dinamiche che possono avvenire nel corso del campionato. Soprattutto a livello psicologico, infatti, è importante avere in rosa delle figure esperte per affrontare i possibili momenti negativi come quello verificatosi verso il finale della scorsa stagione che stava portando ad un tunnel molto pericoloso. Al momento prevalgono la spensieratezza e la qualità che giocatori come Sansone non potranno che rafforzare.La prossima sfida di campionato, al rientro dalla pausa per le Nazionali, non può che evocare ilin cui il Lecce ha conquistato la permanenza in questo campionato. Dopo quel match rocambolesco, che mise fine ad un trend pericoloso, i giallorossi stanno sorprendendo per l’ottimo avvio di campionato trovandosi in mezzo alle big in alta classifica. La rosa appena rinforzata dapiù l’opzione per il quarto, vuole mostrare i muscoli davanti ad una di quelle società salite in Serie A con i giallorossi ma che possono operare sul mercato con un budget considerevole. Gli acquisti studiati ed oculati da Corvino per ora gli stanno dando ragione.