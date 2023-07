Giornate che intrecciano calcio giocato e mercato nel ritiro di Folgaria in cui il Lecce ha superato il Padova con un 4-0 che ha messo in evidenza alcune prestazioni.Partiamo dalle conferme, su tuttiche fa la punta per la squadra venendo incontro e fornendo palloni ai compagni che si inseriscono come fatto dalle ali e dai centrocampisti. Tra questi ultimi, ha segnato il suo primo golche, servito dallo spagnolo, insacca il gol del vantaggio inserendosi in area di rigore. Proprio questa sembra una delle prerogative di D’Aversa chemettendo in mostra anche il suo repertorio. Effettivamente nella passata stagione era mancato un centrocampista del genere e solo nel finale Baroni lo trovò in Oudin che diede i suoi frutti con la doppietta alla Lazio. È stato poi lo stesso presidente Sticchi Damiani ad affermare chetornato in patria dal prestito in giallorosso. Oltre a Rafia, D’Aversa può sperare nella rinascita di Maleh che ha queste qualità e potrebbe contare così su due carte in quel ruolo, mentre dall’altra avrebbe Gonzalez e Blin.A proposito di carte da giocare, il Lecce (rdi ritorno dopo il contro riscatto della Sampdoria esercitato dopo quello dei giallorossi che ora avranno il numero unoRiprendendo una vecchia citazione di Corvino, dunque, nquindi ora si aspetta la seconda in attesa dell’ufficialità dell’addio di Ceesay.