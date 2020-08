Il Lecce è condannato definitivamente alla Serie B solo negli ultimi novanta minuti di questa stagione,I giallorossi erano dati per spacciati ed invece, a suon di prestazioni convincenti, si sono tolti grandi soddisfazioni come aver fermato alcune big o espugnato stadi importanti con una filosofia di gioco che una squadra da bassa classifica mette in pratica.Col senno di poi era difficile aspettarsi che il Verona giocasse per fare la partita a Genova, mentre al Via del Mare il Parma ha espresso le sue qualità e il Lecce, tra sfortuna ed errori, era ormai fuori dai giochi dopo venticinque minuti.Vero che Lucioni è davvero sfortunato nel rimpallo ma questi episodi fortuiti, con una fase difensiva più solida, si sarebbero verificati in numero minore.e prende gol in contropiede appena al 24’ dopo che troppi giocatori erano andati a riversarsi in area avversaria per un corner, stesso errore di Bologna, a maggior ragione in questo caso sul risultato di 1-0 con tre quarti di partita da giocare. Il raddoppio è una mazzataUna situazione che avrebbe tagliato le gambe a chiunque, mai domi e che nei momenti di difficoltà riescono a tirare fuori il loro valore. Il secondo tempo è solo un’agonia di rimpianti e delusioni che accompagnano il Lecce verso il ritorno in Serie B sapendo che la squadra ha dato tutto ed ha imparato tanto da questa esperienza.Come si diceva,(Criscito, Sturaro, Pandev). Sarà stata questa la differenza ma lo sono state anche le tante partite gettate dai giallorossi come a Cagliari dove Babacar sbaglia un gol a porta libera o proprio contro i rossoblu che vincono grazie ad un tiro di Jagiello che entra in porta dopo un rimpallo su Gabriel o tante altre partite dove episodi fortuiti e a volte arbitrali hanno lasciato l'amaro in bocca. Il Lecce paga diversi fattori tra cuiche non hanno permesso a Liverani di schierare una formazione che poteva vantare in attacco un trio composto da Farias (praticamente sempre ai box), Falco e Lapadula o il centrocampo contato per tutto il girone di andata poi colmato dagli acquisti di gennaio.ma probabilmente le partite ravvicinate con i pochi cambi a disposizione hanno massacrato i giocatori sia fisicamente che mentalmente ed essere arrivati all’ultima giornata per giocarsi la salvezza è stata la dimostrazione del grande cuore di questa squadra.Nel calcio il tempo per gioire o per piangere è davvero poco, poi si pensa al futuro cosìe con il Lecce è riuscito a farlo anche in Serie A nonostante i limiti della squadra tra carenze tecniche e numeriche (soprattutto per via degli infortuni).per dare continuità agli obiettivi raggiunti in questi anni. Resta da capire cosa sceglierà il mister autore di una scalata fantastica dalla C alla A e soprattutto con quale rosa tenendo conto cheDunque, il Lecce ripartirà da grandi ambizioni cercando di riprendersi quello che è svanito negli ultimi novanta minuti e lo potrà fare con maggiore consapevolezza e soprattutto esperienza