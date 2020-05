Il Lecce, come tutte le società navigano a vista, segue tutte le varie tappe che di volta in volta dovrebbero portare alla. Le buone notizie sono la ripresa degli allenamenti che probabilmente nei prossimi giorni saranno anche collettivi e i risultati negativi ai test sierologici.E’ notizia di qualche giorno fa l’accordo tra i giocatori della prima squadra e la società per lache verrà convertita in eventuale premio salvezza. Un altro grande segnale dal club che dimostrache ha accompagnato la doppia promozione fino alla Serie A. Si è sempre ribadito come alla base dei risultati sportivi ci sia stata anche la professionalità del club e un gruppo coeso al suo interno che ha navigato sempre in un’unica direzione e continuerà a farlo verso la salvezza sul campo se dovesse riprendere il campionato.Mentre ancora ci sono da limare alcuni punti sul protocollo per la sicurezza dei calciatori, la curva dei contagi giornalieri scende sia a livello nazionale che in Salento, per fortuna poco toccato dal virus. Questo può essere un segnale incoraggiante per la ripresa del campionato ma proprio le prime settimane di giugno ci diranno se la ripresa dal lockdown non ha portato nuovi ed eccessivi contagi. In Federazione si parla appunto di unda comunicare alla UEFA.E soprattutto quali squadre verrebbero comprese se la classifica non è ben definita essendoci squadre che non hanno lo stesso numero di partite? Sicuramente in caso di mancata ripresa la classifica sverrà congelata ma iper gli scontri diretti che decideranno le retrocessioni saranno importanti.