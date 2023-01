Si ferma l’imbattibilità del Lecce. Prima del Verona, infatti, i giallorossi hanno pareggiato con il Milan dopo essere stati in doppio vantaggio e con qualche rimorso per non aver ottenuto il bottino pieno.che infatti inciampa senza offrire la stessa prestazione che servirà da lezione da monito per non dimenticarsi che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto.Nonostante quanto detto premessa, il Lecce aveva iniziato la partita in controllo sia in termini di possesso che di occasioni. Il fraseggio paziente alternato ad accelerazioni con Di Francesco e Strefezza stavano mettendo in difficoltà i gialloblu tanto da produrre l’occasione più ghiotta capitata sul piede di Blin che calcia con poca forza ma a cui va anche riconosciuta la prontezza del portiere., che effettivamente aveva più bisogno di vincere, senza però pungere allo stesso modo degli ospiti. Il gol arriva inaspettatamente alla prima vera occasione che cambia l’inerzia del match.Il secondo tempo non cambia nulla, anzi il Verona infila il bis e può giocare con più tranquillità rispetto al Lecce sembratoper cercare di rispondere alla squadra di Bocchetti. Non ha giovato neanche dai cambi, soprattutto quandoproprio nel momento in cui gialloblu potevano rintanarsi nella propria metà campo. Finisce, dunque, con un nulla di fatto per l’ultima giornata di andata in cui il Lecce ha raccolto tanto e bene grazie al filotto antecedente a Verona ma questa sconfittasoprattutto quando si avvicinano le giornate più calde per mantenere la categoria, obiettivo primario dei ragazzi di Baroni.