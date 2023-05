Due punti in tre partite nel trittico che vedeva le sfide contro Verona e Spezia (Lazio nel mezzo) che potevano valere la salvezza aritmetica o quasi, dopo aver dilapidato un vantaggio tranquillo a metà stagione. Un dato che spaventa poiché si aggiunge a quello che ha caratterizzato il campionato dei giallorossi che hanno conquistato, in cui ricade l’unico punto conquistato nelle sfide contro Verona e Spezia che, con un bottino diverso, avrebbero portato un finale di stagione più tranquillo.Probabilmente sì, vedendo un Lecce spregiudicato che esce dall’Olimpico di Roma con l’amaro in bocca per aver sfiorato la vittoria ed uscito con un solo punto, per poi approcciare con paura le sfide davanti al proprio pubblico e contro dirette concorrenti che si sarebbero potute gestire meglio grazie al vantaggio in classifica e lo stadio dalla propria parte. A giocare brutti scherzi sarà l’, bisogna ammettere, anche Baroni sembra non aver trovato la quadra per venirne fuori. Infatti, il mister nelle difficoltà non ha provato granché di diverso, se non la mossa Oudin a centrocampo, per uscire dal tunnel mostrando piuttosto una paura (sua e dei giocatori) di perdere che ha portato proprio questo effetto.grazie al distacco sul Verona ma essere artefici della propria classifica si sta rivelando un’arma a doppio taglio ed infatti il Lecce ha mostrato le unghie, come accaduto contro i gialloblu o quando partiva sfavorito contro la Lazio (e così contro le altre big).Gli ultimi centottanta minuti del campionato mettono il Leccee, con un tasso tecnico maggiore, ciò si potrebbe rivelare un problema. Sappiamo anche come il Lecce abbia giocato con maggiore spregiudicatezza contro avversarie superiori ma, a poco dal termine, ciò sarà accompagnato dalla pressione della classifica e della altre concorrenti, soprattutto in un calendario senza contemporaneità tra le stesse: infatti, a Monza si scenderà in campo conoscendo il risultato sia di Spezia che di Verona con le conseguenze del caso.