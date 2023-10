Il Lecce torna a muovere la classifica, restando nella parte alta, dopo le sconfitte di fila con Juventus e Napoli.lasciando alle spalle il pesante ko di una settimana fa contro i partenopei. Decisivo nel ristabilire la parità è stato Krstovic con il suo quarto centro in sette partite che lo posiziona appena dietro ai big.Dopo le due sconfitte, la sfida contro i neroverdi rappresenta un banco di prova per la squadra di D’Aversa e già dall’approccio sembra tutto alle spalle:. Ad illuminare la squadra ci ha pensatopartendo da sinistra e spostandosi verso l’interno del campo per aprire la corsia a Gallo e ricevere più palloni per imbeccare i compagni ma anche per mettersi in proprio per calciare verso la porta. Anche ildal primo minuto è stato importante dando equilibrio e forza fisica in mezzo al campo. Purtroppo, ilsu azione insistita di Castillejo (uno dei più difficoltosi da arginare) e il tiro di Racic su cui si oppone un eroico. La sfortuna, più che la negligenza, porta al fallo di mano di Baschirotto che si riscatterà successivamente con l'assist per il gol del pareggio., talvolta rischiando qualche contropiede. La fine del primo tempo permette ai giallorossi di riassestarsi e riprendere in mano la partita, accompagnata da una ferocia agonistica più ordinata che culmina nella rete del pari.Non poteva che firmarlonel cuore dell’area freddando Consigli che sino a quel momento aveva sbarrato più volte la strada ai giallorossi. L’attaccante montenegrino per tutto il match ha sbattuto e lottato contro Ferrari per poi sfilarlo in un momento di disattenzione.piazzandosi nella classifica marcatori alla pari con Vlahovic, Chiesa e Giroud mentre i soli Berardi, Osimhen e Lautaro davanti, ed è oramai elemento ormai imprescindibile nello scacchiere di D'Aversa, che sfrutta al massimo le occasioni segnando in tutti i modi: due di testa, uno su rigore e l’ultimo di sinistro. Il Lecce ha trovato il suo bomber che punta in alto, così come lo è ancora la squadra in classifica.