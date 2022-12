Settimana produttiva sia in campo che fuori in casa Lecce con iSul fronte contrattuale, i giallorossi hanno prolungato i contratti di Gonzalez e Gallo, mentre il match è terminato per 5-0.- I rinnovi contrattuali hanno riguardato due giovani di prospettiva che stanno emergendo proprio in questa stagione misurandosi con i grandi. L’ultimo, in ordine temporale, ètra Serie A e Serie B conquistandosi il posto da titolare con il passare del tempo. Il giocatore in scadenza nel 2024 ha rinnovato il contratto fino al 2026 con opzione per quello successivo. L’originario di Palermo rappresenta pienamente ciò che si è prefissata la società giallorossa con la crescita avuta nel corso delle stagioni.Allo stesso modo si può leggere il rinnovo contrattuale sino al 2027 di. Lo spagnolo, infatti, che arriva dalla Primavera del Barcellona e da un anno di gavetta nei pari età del Lecce,, unico centrocampista a siglare una marcatura. Anche lo spagnolo rappresenta la valorizzazione dei giovani che, senza sostenere ingenti spese, possono far parte della rosa attuale e prospettiva del Lecce.Torna anche a parlare il campo con. L’undici titolare sceso nel primo tempo è rimaneggiato rispetto a quello schierato normalmente da Baroni che segna una sola rete consu assist di Pezzella, con il francese che potrà essere un’arma in più alla ripresa. E’ nel secondo tempo, però, che il Lecce dilaga in seguito all’ingresso dei titolarissimi che si confermano con le reti disu assist di Gallo, diservito dache poi sigla il poker ed infine è proprioa chiudere la pratica fresco di rinnovo. I giallorossi, inoltre, hanno ufficializzato il testalle ore 15:30 allo stadio Friuli.