Il Lecce si presenta alcon qualche segnale positivo in più rispetto alle precedenti uscite ed infatti Liverani schiera lo stesso sistema di gioco che ha ben figurato a Torino. Il tipo di partita è diverso e il primo tempo dei giallorossi non è convincente. Cambia invece nella ripresa maCome detto,Il tipo di partita è diverso da quella allo Stadium perchérestando piuttosto relegato spalle alla porta a cercare di fare da sponda per i compagni, cosa abbastanza difficile. Ci prova, quindi, Saponara ad accendere la luce ma da solo non può nulla contro la solidità dei doriani. Se ci aggiungiamo l’anonimia di Mancosu allora è difficile poter pungere. Detto fatto, nella ripresala punta senegalese permette di dare maggiore profondità all’attacco con Falco nella sua posizione naturale che gli permette di svariare al limite dell’area e con licenza di puntare l’avversario ma spesso esagera e perde palla, non è giornata. La squadra è stata poi in grado di dettare i ritmi e avere dominio territoriale sulla Samp ma senza pungere più di tanto.e un assetto poco pericoloso a fronte della compattezza che caratterizza la squadra di Ranieri. E’ altrettanto vero che il tecnico giallorosso di questi tempi non può operare chissà quante scelte e quindi si è piuttosto basato sulla buona prova contro la Juventus.Una partita con un episodio può cambiare radicalmente e, nel corso del campionato soprattutto per come è impostato ora, può essere decisivo per le sorti di una squadra. Con questo ci si riferisce, di cui sono anche evidenti i segni. L’arbitro non viene neanche richiamato al Var per valutare l’episodio e la Sampdoria può continuare tranquillamente l’incontro senza nemmeno una minima sanzione nei confronti del suo attaccante ed anzi guadagna un calcio di rigore (sacrosanto) che sblocca l’incontro,A completare la prestazione insufficiente di Rocchi si aggiunge il rigore che decide l’incontro, commesso da Paz.A fronte degli errori arbitraliil fallo commesso da Tachtsidis per il primo penalty è davvero ingenuo tenendo conto che era in possesso della palla e non può rinviarla in scivolata all’interno dell’area nel bel mezzo di una mischia dove un avversario si può avventare tranquillamente a cui aggiungere comunqueLa difesa, da tempo è palese, è fin troppo perforabile anche se ieri ha tenuto botta con un ottimo Donati che si è disimpegnato bene in un ruolo non proprio a lui naturale e Paz che ha dominato i duelli aerei.