Il Lecce lascia al Dall’Ara di Bologna le speranze di restare in Serie A con, uno meno bello con i noti difetti che hanno accompagnato la squadra di Liverani in questa annata, ed uno più positivo che stava regalando una boccata d’ossigeno ai giallorossi e soprattutto maggiore pressione al Genoa ma, come spesso accaduto, un episodio nega al Lecce la possibilità di festeggiare.Bastano pochi minuti per freddare i ragazzi di Liverani. Il numero dei gol subiti è la prova lampante di una difesa fin troppo fragile e lo si è visto anche ieri. Contro i felsinei,mentre i giallorossi erano completamente in bambola. Da registrare, quindi, ancora un inizio sbagliato e tanti errori difensivi che evidenziano lacune mentali e probabilmente anche fisiche che la squadra paga con i vari infortuni e gli incontri ravvicinati ma probabilmente anche per gli uomini nel reparto che più ha sofferto.Dopo il gol che arriva su errore dei rossoblu alla fine del primo tempo, il Lecce scende in campo con un altro piglio e segna il pareggio con unLa squadrae le giocate di qualità del numero dieci giallorosso, l’ingresso di Petriccione e Rispoli, la dinamicità di Mancosu hanno dato una spinta in più al Lecce.Una punizione troppo severa per la squadra che nel secondo tempo ha cercato il gol in modo insistente eIn questa stagione maledetta sono girati male tutti gli episodi sia causati con propri errori ma a cui se ne aggiungono altrettanti da parte dei giudici di gara. Rimane l’amaro in bocca per una stagione che ha visto nella zona salvezza una lotta aperta tra squadre di basse livello ed altre che sono state risucchiate ed alla fine l’hanno spuntata squadre che, sulla carta sono più forti, ma che sono(vedi Jagiello contro il Lecce) mentre ai giallorossi resta la delusione per averne pagato maggiormente nonostante la sorpresa di una squadra con una filosofia di gioco diversa dalle altre sorprendendo finanche l’opinione pubblica.