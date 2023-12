L’ultimo quarto d’ora sta diventando la “zona Lecce”, riprendendo la più celebre di Cesarini, che al Via del Mare ha fruttato quattro punti nelle ultime due partite.Nel mezzo si sono viste prestazioni più o meno buone che avrebbero meritato un bottino migliore ma, nonostante ciò, l’ultimo successo ha visto sorridere anche la classifica con il sorpasso proprio al Frosinone.Lo zambiano non ha segnato ma ha lasciato il segnoDopo la stagione di ambientamento in cui ha vissuto fasi alterne,Se dovesse diventare più continuo anche in zona gol sarebbe devastante ma probabilmente arriva meno lucido sotto porta per via delle continue accelerazioni che permettono di creare superiorità numerica nonché giocatore nevralgico nella costruzione delle occasioni. La prestazione con il Frosinone è stata la consacrazione di quanto aveva fatto vedere sino ad ora, condita da un assist, una traversa e un palo dopo la rete a Empoli.Dopo la meritata copertina per Banda, veniamo alla partita:dall’area giallorossa ed ha permesso immediatamente di sfruttare l’errore di Turati e soci per il primo gol di Piccoli da titolare. Tuttavia,che hanno portato prima a un paio di occasioni sventate dal sempre ottimo Falcone e poi al rigore causato ingenuamente da Blin. Nella ripresa si vede un Lecce decisamente offensivo e motivato a vincere, tutt’altra cosa rispetto a Empoli,che ha permesso di sfruttare al meglio le qualità del brasiliano aprendo la mediana avversaria per le imbucate di chi attaccava la profondità., evidentemente grazie agli spazi che apre il compagno di reparto. Dopo occasioni limpide e sotto porta, a sbrogliare la matassa ci pensa Ramadani che, da lontano ma indisturbato, buca la porta di Turati ingannato anche da una leggera deviazione.e nell'ultima occasione giovando di un reparto equilibrato ma anche di qualità con Blin e Oudin ai suoi lati che gli hanno permesso di preoccuparsi meno di correre su tutta la mediana e anche di liberarsi per il tiro da fuori area.Un urlo liberatorio quello al gol di Ramadani che era rimasto in gola per tre mesi, complici prestazioni buone ma che hanno fruttato poco ed altre sottotono, checercando il più possibile di replicare le idee vincenti di D’Aversa che hanno caratterizzato l’ultima sfida casalinga.