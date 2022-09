I primi tre punti della stagione arrivano in trasferta contornati da unaRispetto alla sfida precedente con il Monza, infatti, Baroni ridisegna il centrocampo con Gonzalez, dopo il gol ai brianzoli, e Askildsen che premiano le sue scelte.Il match di Salerno ha messo maggiormente in mostraNel match di venerdì questo è accaduto spesso sfruttando la velocità di Banda, i movimenti di Di Francesco e le incursioni di Ceesay che è stato spesso servito in profondità piuttosto che relegarlo ad una “lotta” con i diretti marcatori. L’emblema di ciò è statoche brucia in velocità il diretto marcatore. Decisivi tutti gli undici in campo per compiere entrambe le fasi: dalle due ali che scalavano per marcare i quinti di centrocampo e la densità dei tre centrocampisti pronti a ripartire in velocità o fornire l’appoggio al tridente.Quanto di buono fatto ha rischiato di essere sovvertito nei venti minuti iniziali della ripresa quando il Lecce, probabilmente anche spaventato del ritorno dei padroni di casa, si è visto pareggiare il match.Certo il pareggio è arrivato sull’episodico autogol di Gonzalez ma la spinta della Salernitana aveva portato qualche occasione di troppo per Piatek e colleghi.in grado di coniugare il passo che stava mancando oltre alla capacità di fraseggio.. Il gioiellino del Lecce mette a segno uno dei suoi classici gol da fuori (molto simile a quello precedente con l’Empoli) dopo un’azione costruita da lui che è partito centralmente per poi ricevere dall’altro neoentrato Gallo. Tante volte si è criticato proprio la poca efficacia dei cambi, che sono l’ancora di salvezza per cambiare le partite e questa volta hanno sortito l’effetto desiderato. Dunque,