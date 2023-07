Con questa nota anche il Foggia, dopo il Perugia, ha annunciato ricorso per far valere le proprie ragioni e ottenere un difficile e improbabile posto nella prossima serie cadetta.



"Foggia, 07 luglio 2023



In merito alla decisione presa oggi dal Consiglio Federale, riguardante l’accoglimento dell’iscrizione del Calcio Lecco 1912 al campionato di Serie B 23/24, il Calcio Foggia comunica di aver dato mandato all’Avvocato Eduardo Chiacchio, che davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., presenterà ricorso con scadenza Lunedì 10 Luglio 2023.



Nella stessa giornata, alle ore 17.30 presso la sala A. Fesce dello stadio P. Zaccheria, il presidente Nicola Canonico terrà una conferenza stampa"