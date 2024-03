Lecco, altra rivoluzione: esonerato Aglietti

Nuova rivoluzione in casa Lecco. Dopo l’ultimo ko odierno (0-1 contro il Sudtirol allo stadio Druso di Bolzano), la proprietà lombarda avvia l'ennesima fase di cambiamento, per provare a evitare che l'incubo retrocessione che, giornata dopo giornata, diventi sempre più reale. Il solo punto ottenuto nelle ultime 9 sfide di Serie B è un bottino fin troppo povero per pensare di mantenere la categoria. La situazione di classifica recita come il Lecco sia ultimo in graduatoria, a quota 21, a 6 punti di distanza dalla zona playout e a -10 dalla salvezza. Serve un nuovo cambio alla guida dei lombardi.



Questo pomeriggio è atteso un confronto tra il tecnico Aglietti (subentrato in corso d’opera a Bonazzoli), il direttore sportivo Fracchiolla e il proprietario del Lecco. Il presidente Di Nunno ha preso subito una decisione, esonerando Aglietti con effetto immediato.