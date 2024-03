Lecco, Di Nunno accusa la squadra di combine, i giocatori replicano: 'Illazioni diffamatorie, siamo sconcertati'

Il clima aè sempre più rovente e non solo per l'ultimo posto in classifica dopo 29 giornate di Serie B con lo spettro retrocessione che prende sempre più corpo. Dopo lo scontro tra i tifosi e il presidentesi apre un altro fronte:- Nella giornata di domenica, in occasione della partita persa con il Palermo, il presidente del club Di Nunno si era lasciato andare a una dura risposta alla contestazione dei tifosi, minacciando di lasciare la guida del club.- Il prossimo addio al Lecco è stato ribadito nella mattinata di lunedì, quando sono arrivate altre dichiarazioni più forti, questa volta all'indirizzo della squadra.: "Del risultato mi interessa poco perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro.".- Parole che non sono state digerite dalla squadra guidata da Alfredo Aglietti. I calciatori e i tecnici del Lecco hanno infatti risposto alle dichiarazioni di Di Nunno tramite una nota diramata dall'): "I Calciatori e i Tecnici tesserati per la società Calcio Lecco 1912 Srl esprimono il proprio sconcerto per le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Paolo Leonardo Di Nunno dopo la partita disputata nella giornata di ieri.. Nessuno deve o dovrà mai mettere in dubbio il nostro impegno sul campo, la nostra lealtà e la nostra trasparenza.. Il nostro gruppo è unito e determinato per continuare, con il massimo impegno, a inseguire una salvezza che a molti sembra impossibile e per difendere l'onore della nostra squadra, della nostra città e dei nostri tifosi, certi di poter sempre onorare sul campo la maglia che indossiamo fino all’ultimo minuto".