Lunga intervista al patron del Leccosulla battaglia legale intrapresa per garantire alla sua società di disputare la prossima Serie B dopo la bocciatura dell’iscrizione da parte del Collegio di Garanzia del Coni e in vista della decisione del TAR prevista per il due agosto: “Senza contare che stiamo già perdendo soldi per il turno di Coppa Italia che avremmo dovuto fare. Stiamo lavorando, se uno va al Rigamonti-Ceppi trova gli operai eCi hanno detto che tra il 20 e il 22 agosto i lavori al Rigamonti-Ceppi potrebbero essere finiti, ma non si sa mai. Magari avremo bisogno dell’Euganeo per 1-2 partite e non per 3-4, ma Padova è a disposizione.”.“Il sostegno delle 18 squadre può essere utile come no. C’è pure il Comune parte lesa, così come io lo sono visto che prima mi hanno detto sì e poi no. E al Coni alcune cose non sono andate bene, ma lo diremo alla fine di vicenda. Perugia? Non capisco perché si è messo di mezzo, il Brescia non mi interessa, non ha fatto nulla, ma perché il Perugia ha fatto ricorso? E il Foggia perché si è fatto avanti? Li abbiamo battuti 2-1 in casa loro e 3-1 a Lecco, bisogna accettarlo”.“È un problema. Ho una squadra di C, così non posso fare la B e non posso fare contratti. Avrei bisogno di 4 giocatori: un centrale di esperienza, un centrocampista forte, una mezzala, una punta”.