Lecco in ansia per Paolo Di Nunno. Il patron del club neo-promosso in Serie B è ancora ricoverato all'ospedale Galeazzi di Milano. Operato all'omero sinistro fratturato in seguito a una caduta giovedì scorso, Di Nunno era finito in terapia intensiva e poi è stato trasferito dal reparto di ortopedia a quello di cardiologia. I medici hanno notato che i polmoni hanno accumulato liquido a causa di vecchi problemi cardiaci (ha un pacemaker) che non fanno pompare il sangue come dovrebbe. Le sue condizioni non sono gravi, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa.