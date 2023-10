Salutato Luciano Foschi, il Lecco ha scelto Emiliano Bonazzoli, ex calciatore di Sampdoria e Brescia tra le altre, come nuovo allenatore. L'ex attaccante ha avuto esperienze in panchina tra Serie D e calcio femminile e avrà Malgrati come vice. Oggi il primo allenamento e l'ufficialità, mentre nelle prossime ore è prevista la conferenza stampa di presentazione.