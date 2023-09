Domani si chiude la finestra di mercato per le squadre ammesse in Serie B e C a fine agosto. Lecco: domani alle 18 presentazione della squadra in piazza Garibaldi, dove la rosa arriverà su un nuovo pullman. Potrebbe essere l'occasione per presentare il croato Roko Jureskin (Pisa, la stagione scorsa al Benevento), esterno sinistro come Celia, in arrivo dalla Spal.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il centrocampo si è riaccesa l'ipotesi per avere Frigerio del Foggia, avversario nella finale playoff. Chiesto alla Fiorentina il giovane Agostinelli. Riguardo le uscite, Zambataro ha rifiutato il Francavilla, mentre ad Alessandria, oltre a Nesta, potrebbe finire anche Scapuzzi, che è rientrato dalla Pro Sesto.