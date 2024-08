Lecco-Milan Futuro: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AFP via Getty Images

E' tutto pronto per il debutto assoluto del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera creata sulla scia di Juvenus e Atalanta.. Poi, domenica 25 agosto, giocherà la prima partita in campionato a Chiavari contro l'Entella, che la scorsa stagione è retrocessa dalla Serie B. L'allenatore del Milan futuro è Daniele Bonera, il giocatore più atteso Francesco Camarda che ha rinnovato da poco con i rossoneri.

- Lecco-Milan Futuro è in programma stasera 10 agosto alle ore 20.45 al Rigamonti-Ceppi, la partita sarà visibile su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su Sky Go e NOW. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:: Furlan; Celjak, Battistini, Marrone, Beghetto; Di Gesù, Galli, Ilari; Frigerio; Tordini, Buso.: Baldini.: Mastrantonio; D’Alessio, Dutu, Paloschi, Perera; Stalmach, Sala; Di Siena, Bonomi, Ibrahimovic; Alesi.: Bonera.- Se dovessero qualificarsi alla fase successiva,. A questo punto entrano anche le 4 squadre che hanno partecipato alla Coppa Italia maggiore: in tutto diventano 32 squadre suddivise in 4 gruppi costituiti da 8 squadre, e si affrontano in gare di sola andata. Le vincitrici vengono ammesse alla fase finale con ottavi, quarti e semifinale. La finalissima sarà con andata e ritorno, rispettivamente in programma 26 marzo e 9 aprile.