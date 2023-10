Niente Marco Zaffaroni per il Lecco. Il tecnico ex Hellas Verona ha detto no alla proposta del patron di Nunno e dunque non prenderà il posto dell’esonerato Luciano Foschi in panchina. Per la sostituzione, in pole c’è Andrea Malgrati, vice di Foschi, che però non è abilitato per allenare in Serie B e dunque dovrà essere affiancato da un tecnico che abbia il patentino ad hoc. Per questo compito il club sta pensando a un ex come Luciano De Paola, già due volte alla guida del Lecco.