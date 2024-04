Lecco sull'orlo della retrocessione: senza vittoria da Natale e zona Playout a -10

Un film dell'orrore in piena regola.sempre più vicino al ritorno in Serie C e protagonista in negativo di un 2023/2024 fin da subito in salita, che oggi relega i lombardi ad un passo dalla retrocessione.Al netto della voglia di restare aggrappati al campionato, col pareggio di La Spezia - seppur disputando un'ottima gara - è stato probabilmente perso l'ultimo treno per sperare nel Playout. Buso ha tenuto in vita il Lecco che si è però fatto male da solo, col rosso di Sersanti a metà ripresa a rendere ulteriormente difficile una missione che ormai appare impossibile.

Blucelesti sempre in fondo alla classifica e,, lontanissimi dalla speranza di potersi giocare la salvezza quantomeno attraverso lo spareggio.occupato dalla Ternana con 18 a disposizione,, ma soprattutto un caos tecnico che non può di certo aiutare a costruire un'ultima reazione.è tornato per sostituire l'esonerato Aglietti, a sua volta subentrato a Bonazzoli, precedentemente assoldato per raccogliere il testimone di Foschi. Insomma, chi più ne ha più ne metta, con patron Di Nunno in difficoltà nel trovare la quadra in un'annata da dimenticare.

"I ragazzi negli spogliatoi erano arrabbiati per non aver vinto - ha detto Malgrati dopo l'1-1 con lo Spezia - Devo fargli i complimenti, anche per quanto fatto in inferiorità numerica. Mi ha fatto piacere vederli lanciare nelle bottigliette nello spogliatoio".: da lì in avanti la bellezza di, cona rappresentare un brodino sterile ai fini di eventuali tabelle salvezza.Il calendario inoltre non aiuta di certo, visto che i lombardi da qui alla fine dovranno affrontare: tre corazzate e rivali impegnate nella rincorsa Playoff. Nel calcio tutto può succedere, ma ormai a Lecco la favola si è rivelata un incubo.