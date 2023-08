Nuovo attaccante per il Lecco, ufficiale l'arrivo di Andrija Novakovich dal Venezia. Il comunicato:



"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Andrija Novakovich per la stagione 2023/24.



Novakovich è un attaccante, classe 1996, dotato di grande forza fisica ed esperienza. Nella sua carriera ha vestito le maglie del Reading, Telstar, Fortuna Sittard, Frosinone e Venezia che militavano nei campionati di Championship, Eredivise e Serie B collezionando la bellezza di 265 partite, 70 gol e 36 assist.



Benvenuto Andrija, non vediamo l’ora di vederti allo stadio con la maglia bluceleste".