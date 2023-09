Calcio Lecco 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Scapuzzi. L’attaccante 32enne saluta il club lombardo dopo una sola stagione corredata da 14 presenze, un gol e un assist. In carriera il giocatore milanese ha vestito anche le casacche di Pro Sesto, Como, Portogruaro, Oldham Athletic, Siena, Varese, Portsmouth e Manchester City.